MÉTÉO: L'automne sera chaud selon MétéoMédia

L'automne sera chaud avec des températures au-dessus des normales selon les prévisions à long terme de MétéoMédia. Une importante masse d'air chaud le long de l'océan Atlantique permettra aux Québecois de profiter du temps doux jusqu'à la mi-novembre.

Le mercure devrait chuter drastiquement à cette période avec du temps frais et froid digne de l'hiver. Le mois de décembre sera également froid avec de faibles probabilités de redoux avec le changement de masse d'air. Les premières neiges en région éloignées pourraient donc rester au sol tout le temps des Fêtes.

«Les prochaines semaines au moins jusqu'à octobre on attend généralement du temps au-dessus des normales. Certains indices nous démontrent la même chose pour le mois de novembre, mais c'est très loin pour avoir une certitude. Disons qu'on ne vois pas tout de suite l'arrivée du temps frais prolongé.» - Simon Legault, météorologue Environnement Canada

À moins d'être particulièrement touchées par les restes de tempêtes tropicales, les précipitations devraient être conformes aux normales saisonnières cet automne au sud du Québec. L'été a été particulièrement sec cette année à Montréal avec seulement 36.1 mm de pluie en août alors que la normale est de 98 mm.

Voici les précipitations moyennes de pluie et de neige entre le 1er septembre et le 30 novembre selon la compilation de MétéoMédia.

- Montréal : 271 mm (21 cm de neige et 249 mm de pluie)

- Sherbrooke : 261 mm (24 cm de neige et 238 mm de pluie)

- Québec : 316 mm (36 cm de neige et 279 mm de pluie)

- Ottawa-Gatineau : 258 mm (24 cm de neige et 237 mm de pluie)

- Saguenay : 266 mm (55 cm de neige et 217 mm de pluie)

- Val-d’Or : 265 mm (2 cm de neige et 206 mm de pluie)

- Mont-Joli-Rimouski : 249 mm (40 cm de neige et 209 mm de pluie)

- Gaspé : 314 mm (40 cm de neige et 274 mm de pluie)

- Sept-Îles : 322 mm (51 cm de neige et 269 mm de pluie)