MÉTÉO: l'été sera chaud et humide encore cette année

L'été sera généralement beau, chaud et humide au Québec, cette année, selon les prévisions à long terme de MétéoMédia. L'humidité entraînera son lot d'orages violents, mais aussi de canicules à partir du mois de juillet.

Les températures devraient être au-dessus des normales saisonnières dans le sud du Québec, à l'image de l'été passé, d'après les prévisions des météorologues. La province pourrait d'ailleurs battre un record datant de 1942 si ces prévisions voient le jour d'après le météorologue en chef de MétéoMédia André Monette.

« Si c'est le cas, ça serait le 5e été chaud consécutif au Québec, ce qui n'est jamais arrivé depuis qu'on cumule les données. »

Les canicules seront surtout présentes en juillet et août alors que juin s'approchera des normales saisonnières selon les experts. Le choc de la masse d'air chaud en provenance des États-Unis et le front froid de la baie d'Hudson créera beaucoup d'instabilité dans le ciel québécois. Le système sera propice à la création d'orages violents et d'averses avec parfois d'importantes quantités de pluie en peu de temps ce qui pourrait nous laisser plus de précipitations que la normale.

La température moyenne à Montréal pendant la saison estivale est de 25,5 °C contre 24,1°C à Sherbrooke et 23,9°C à Québec.