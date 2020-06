MÉTÉO: L'été sera long et chaud selon MétéoMédia

L'été 2020 sera chaud et long selon les prévisions à long terme de MétéoMédia dévoilées ce matin.

Ça devrait être le cas sur le sud et l'Est de la province jusque dans le bas Saint-Laurent. Le mois de juin sera généralement chaud et sec avec peu de précipitations.

Les températures moyennes devraient tourner autour de 25 °C à Montréal et à Gatineau, 24 °C à Sherbrooke et Québec contre 22 °C à Rimouski. Les températures douces devraient également être constantes une bonne partie du mois de septembre.

Les experts prévoient à 50% les chances d'une saison estivale avec des températures supérieures aux normales saisonnières.

Le temps chaud et humide sera propice à la création d'orages violents tout au long de l'été. D'importantes précipitations tomberont en peu de temps alors que les météorologues prévoient un nombre d'orages sous la moyenne.

Du 1er juin au 31 août, Montréal reçoit en moyenne 270 mm de pluie chaque été. On y compte également 17 orages en moyenne chaque année.

L'été arrivera officiellement le 20 juin à 17h44 au Québec.