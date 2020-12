MÉTÉO : L'hiver s'annonce doux et enneigé

Préparez votre pelle et votre balai à neige, l'hiver s'annonce doux et enneigé selon les prévisions à long terme de MétéoMédia dévoilées ce matin.

À l'exception du Grand Montréal, les tempêtes seront plus nombreuses cet hiver pour l'ensemble du territoire québécois. Les Laurentides, Lanaudière, la région de Québec, Charlevoix et le Saguenay recevront plus de neige que la normale, de quoi faire plaisir aux amateurs de sports de glisse! L'extrême sud du Québec sera toutefois plus épargné... ou moins gâté diront les skieurs et planchistes qui frétillent d'impatience de dévaler les pentes.

MétéoMédia

MétéoMédia prévient que de «nombreux systèmes visiteront le Québec au cours de la saison froide» ce qui provoquera plusieurs cocktails météo, composés de neige, se changeant en pluie, grésil ou verglas!

UN HIVER SOUS LE SIGNE DE LA DOUCEUR

L'hiver sera propice aux redoux, avec des températures au-dessus des normales saisonnières, toujours selon les experts de MétéoMédia. Encore une fois, le sud du Québec, notamment l’Outaouais, Montréal, la Montérégie et l’Estrie, sera le plus sous le signe de la douceur. Pendant ce temps, le froid frigorifiera davantage les résidents de l’Ouest canadien et des Prairies.

MétéoMédia

Par ailleurs, l'hiver tarderait à s'installer. Les prévisions à long terme ne montrent pas de froid durable à l’horizon au début décembre.

«Au début décembre, le temps s’annonce plutôt clément. Dans le sud du Québec, on prévoit quelques épisodes de pluie pour amorcer l’hiver. Un patron de douceur semble dominer avec des températures au-dessus de 0 °C». -André Monette, chef météorologue à MétéoMédia.

La douceur pourrait donc avoir un impact sur un Noël blanc dans le sud du Québec et de l'Ontario. «Ça risque de se jouer dans les deux derniers avant Noël», indique André Monette.