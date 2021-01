MÉTÉO: Première vraie tempête de neige sur le sud du Québec

Sortez vos pelles et vos balais à neige, la nouvelle année commence sous la neige au Québec. Après un Noël vert sur une grande partie de la province, jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus à plusieurs endroits d'ici la fin de la journée.

C'est la première vraie tempête de l'année pour la majorité des régions du sud du Québec, et cette bonne bordée va rester au sol pour la prochaine semaine au moins, au grand bonheur des amateurs de sports d'hiver.

Des avertissements de neige ont été émis par Environnement Canada pour les régions de Montréal, de la Montérégie, de Québec, de l'Outaouais, de l'Estrie, de la Mauricie-Centre-du-Québec. On parle d'accumulation jusqu'à 15 centimètres pour ces secteurs, parfois en l'espace de peu de temps, ce qui peut compliquer les déplacements.

« Il y aura de la neige plus forte et concentrée de Montréal à Québec et vers le sud du Saint-Laurent, incluant Trois-Rivières là-dedans. Sur le Grand Montréal, il est déjà tombé une dizaine de centimètres par endroits, donc on s'attend à cinq centimètres supplémentaires, tandis qu'en allant plus vers l'est et le nord, on parle d'une dizaine eux qu'il reste à recevoir aujourd'hui. »

- Antoine Petit, météorologue à Environnement Canada