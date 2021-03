MÉTÉO: Une bordée de neige pour le 1er avril

L'hiver fera un retour en force jeudi, 1er avril, alors qu'une bordée de neige est attendue sur presque tout le Québec... Et non, ce n'est pas un poisson d'avril!

De 5 à 10 centimètres devraient tomber dans le Grand Montréal. Lanaudière et l'Estrie en recevront une vingtaine alors que les régions plus à l'Est telles que la Mauricie, Québec, le Saguenay et toute la Côte-Nord jusqu'à Baie-Comeau pourraient voir s'accumuler jusqu'à 30 centimètres.

Dans un bulletin météorologique spécial, Environnement Canada prévient qu'«il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation et qu'une accumulation de neige lourde pourrait casser des branches d'arbres.»

Les précipitations débuteront sous forme de pluie mercredi après-midi pour se changer en neige en fin de nuit. Le niveau d'accumulation va beaucoup varier d'un endroit à l'autre, selon Environnement Canada.

Il s'agirait de la dernière chute de neige pour la région métropolitaine.