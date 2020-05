MÉTÉO: Une bouffée de chaleur dès la semaine prochaine

Vous en avez assez des températures fraîches du printemps qui n'en finissent plus? Courage! Le sud du Québec pourrait vivre sa première journée de 30 °C autour du 25 mai selon les prévisions de Météo Média et d'Environnement Canada.

D'abord, la masse d'air froid qui nous colle à la peau depuis plusieurs jours se déplacera graduellement avec des températures plus douces, du soleil et 17 °C à partir de demain à Montréal. Les nuits seront également moins fraîches avec des minimums entre 7 et 10 degrés d'ici le long week-end.

La journée de dimanche devrait être la plus belle de la fin de semaine avec un mélange de soleil et de nuage et un maximum de 20 °C selon Environnement Canada.

Le mercure remontera ensuite au-dessus des normales au milieu de la semaine prochaine avec des crêtes de chaleur digne de l'été à partir du 20 mai.

"Ce n'est pas impossible qu'on approche les 30 degrés pour l'extrême sud du Québec avec cette poussée d'air chaud. La masse d'air froid qui dominait tout l'Est du continent s'affaiblit et va retourner dans ses quartiers nordiques." - André Cantin, météorologue Environnement Canada

À l'image du printemps 2019, cette saison a été marquée par des températures froides. Le mercure a oscillé en moyenne de 1 à 3 degrés sous la normale en avril et en mai selon Environnement Canada.

La première journée de 30 degrés Celsisus a été atteinte le 10 juin l'an dernier à Montréal et le 9 juin à Québec. Cette marque survient généralement autour du 14 mai.