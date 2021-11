Metra Aluminium s'installera à Alma en 2022

Un nouveau joueur dans l'industrie de l'aluminium s'installera à Alma en 2022 dans le Centre de transfert en extrusion d'aluminium. Metra Aluminium deviendra l'opérateur des installations qui étaient vides depuis la faillite de Pexal Tecalum.

L'entreprise, dont le siège social est en Italie, possède sept usines de transformation et d'extrusion d'aluminium. L'une d'entre elles est à Laval et elle roule à plein régime, indique le directeur général, Martin Gingras. Alma s'est imposé pour sa proximité et parce que le bâtiment compte déjà l'équipement pour faire fonctionner l'usine, ce qui permet de s'y installer rapidement.

« Le timing était bon. On a une demande dans le marché nord-américain très forte et Alma nous permet d'ajouter de la capacité dans un délai court. » - Martin Gingras, directeur général de Metra Aluminium

Martin GIngras prévoit la mise en opération en janvier 2022. Entre 12 et 15 employés seront recherchés et Metra Alma emploiera des gens de la région. : « On aura besoin de techniciens, de manutentionnaires au niveau de l'emballage et d'opérateurs pour les équipements. »

L'extrusion d'aluminium permet d'obtenir plusieurs formes destinées à divers marchés, dont l'architecture, le transport et les produits industriels.