METRO investit 420M$ à Terrebonne

La chaine d'épiceries METRO construira un nouveau centre de distribution automatisé pour les produits frais et surgelés à Terrebonne, au nord de Montréal.

La construction nécessitera un investissement de 420 M$. Le nouveau centre ouvrira en 2023.

Parallèlement, METRO agrandira son centre de distribution de Laval spécialisé dans la distribution de fruits et légumes ainsi que les produits laitiers. Les travaux seront complétés en 2024.

On ne parle pas de création d'emplois, mais d'un déplacement des employés de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles.

« Notre nouveau centre de distribution de Terrebonne, d'une superficie de plus de 600 000 pieds carrés, fera appel à des technologies de pointe, ce qui nous permettra de faire des gains d'efficacité importants. Nous améliorerons ainsi le service à notre réseau de magasins avec une précision accrue et une diminution du temps de manutention. Pour les consommateurs, ces nouvelles installations se traduiront par toujours plus de variété et de fraîcheur. Nous serons en excellente position pour poursuivre notre croissance au Québec » Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO