«Mettez-vous à genoux ou je tire»

De jeunes étudiants de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles ont été menacés par un pistolet arme à air comprimé, pour aucune raison apparente, alors qu'ils jouaient au soccer. Le suspect d'âge mineur leur aurait demandé de s'agenouiller sous peine d'ouvrir le feu.

La scène s'est déroulée vers midi, le 26 octobre dernier, sur le terrain de soccer de la cour d'école. Certains jeunes ont refusé d'obéir aux menaces du suspect qui a ensuite versé sa colère en ouvrant le feu, selon le SPVM.

Au moins un projectile a été tiré. Un jeune a été atteint sans être réellement blessé.

«À la fin du dîner le 26 octobre dernier, deux élèves vont voir un intervenant de l’école pour l’aviser qu’il y avait un jeune sur le terrain synthétique en arrière de l’école avec un pistolet « air soft » ressemblant à un nerf. Il présente comme preuve les billes de plastique qu’il a ramassées.» -Valérie Biron, avocate et Directrice des Services corporatifs, communications et secrétariat général au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Le Service de police de Montréal a saisi l'arme à air comprimé qui sera analysée par des experts. Une enquête est en cours.

Aucune arrestation n'a été effectuée dans ce dossier, selon la porte-parole du SPVM, Véronique Comtois. Le suspect impliqué dans l'agression fréquente la même école que les victimes. Il a été suspendu.

«Le lendemain, l’élève (qui a dénoncé) a pu identifier l’autre élève, ce qui a permis à l’agent de sécurité d’aller immédiatement le chercher en classe. Puisque le pistolet ne se trouvait pas à l’école, l’agent a demandé à l’élève d’aller le récupérer à la maison et de le lui rapporter afin de le confisquer. Les parents de cet élève ont été contactés par la direction et l’élève a été suspendu. À l’heure actuelle, il est toujours en suspension et est supervisé par les intervenants de notre service Alternative à la suspension.» -Valérie Biron