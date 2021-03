Meurtre à l'hôpital de Hawkesbury: 5 décès au coeur de l'enquête

Cinq décès survenus à l'hôpital de Hawkesbury seraient au coeur d'une enquête de la police provinciale de l'Ontario. Selon le Citizen d'Ottawa, les policiers concentrent maintenant leur enquête sur la mort de 5 patients décédés lors d'une éclosion de covid-19 à l'hôpital. Le quotidien rapporte également que les médicaments administrés aux patients feraient aussi partie de l'enquête.

Rappelons que le docteur Brian Nadler, qui travaillait au centre hospitalier a été accusé de meurtre au premier degré la semaine dernière relativement à la mort d'un patient. Il s'agit d'Albert Poidinger, 89 ans, de Pointe-Claire au Québec. C'est le décès de cet homme qui serait à l'origine de l'enquête.

La famille a tenu à exprimer ces quelques mots.

«Albert a été un époux dévoué, un père, un grand-père et plus encore. Il était aimé et nous l'aimions. Nous ne pouvons exprimer toute la tristesse que nous ressentons. Nous désirons maintenant prendre le temps de vivre notre deuil en toute intimité. Nous vous remercions pour vos pensées. En retour nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles durement touchées par ces tragédies.



- la famille Poidinger