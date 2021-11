Meurtre d'un ado de 16 ans : Valérie Plante promet de «mettre tout en oeuvre»

Le SPVM et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, promettent de «mettre tout en oeuvre» et de déployer tous les efforts nécessaires pour trouver le ou les auteurs du meurtre d'un adolescent dimanche soir, dans le quartier Saint-Michel.

Thomas Trudel est le troisième adolescent assassiné dans la métropole cette année.

Sa mort soulève l'indignation et la colère des autorités qui ont tenu à faire le point cet après-midi afin de rassurer la population.

«Je suis sans mot, j'ai beau dire inacceptable, incompréhensible. [...] C'est un événement de trop, encore. Il faut vraiment que l’ensemble des acteurs de la communauté et des institutions se mobilise.» -Sylvain Caron, directeur du SPVM

Le chef de police a fait savoir que «l'enquête se déroule très bien», sans toutefois donner plus de détails. Sylvain Caron demande à toute personne qui aurait de l'information sur ce meurtre à la transmettre aux enquêteurs.

Les caméras de surveillance dans le secteur sont présentement analysées. Le mystère plane toujours, mais il semble que le jeune homme se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment.

Le patron du SPVM estime qu'il faut s'attaquer à la source du problème qui incite les jeunes à se procurer des armes.

«Il faut aller travailler auprès des jeunes. Pourquoi on est rendu aujourd'hui en 2021 que les jeunes se procurent des armes à 16 ans, ou à 15 ans ou à 18 ans?» -Sylvain Caron

La mairesse Valérie Plante, visiblement ébranlée, a tenu à transmettre toute son énergie et ses sympathies à la famille, aux amis et aux proches de Thomas Trudel, mais également à la grande communauté qui est «complètement atterrée» et à l'École Joseph-François-Perrault où étudiait l'adolescent.

Elle a aussi tenté de se faire rassurante.

«Nous allons continuer à faire front commun, avec les organismes communautaires, le SPVM et la Ville de Montréal, pour que ce type de tragédie ne se reproduise plus.» - Valérie Plante

Bien que 567 armes aient été saisies depuis le début de l’année à Montréal, Valérie Plante a réitéré que le fédéral doit en faire plus concernant le contrôle des armes à feu.