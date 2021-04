Meurtre de George Floyd: Derek Chauvin coupable sur toute la ligne

L'ex-policier Derek Chauvin, accusé d'avoir tué Georges Floyd en mai dernier, est reconnu coupable des trois chefs d'accusation qui pesaient contre lui.

Le jury s'est entendu sur un verdict unanime sur les chefs de meurtre au deuxième et troisième degré, ainsi que d'homicide involontaire. Les 12 jurés délibéraient depuis moins de 24h, à Minneapolis.

Derek Chauvin, 45 ans, a quitté la salle d'audience menottes aux poignets puis a été amené en détention. L'ancien agent de police pourrait écoper d'une peine de 40 ans de prison, soit la sentence maximale pour le chef le plus grave, celui de meurtre au deuxième degré. Il est aussi passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 25 ans pour meurtre au troisième degré et de 10 ans pour homicide involontaire. Le juge prononcera la sentence dans deux mois.

Les images de Derek Chauvin maintenant son genou sur le cou de l'Afro-Américain pendant neuf minutes ont fait le tour du monde, tout comme son procès qui a duré trois semaines.

Une importante foule rassemblée devant le tribunal de Minneapolis a explosé de joie lors de la lecture du verdict, peu après 17h.

Les réactions sont également très nombreuses sur les réseaux sociaux. C'est le cas de la NBA qui a rapidement réagi sur son compte Twitter. La mort de Georges Floyd avait suscité l’indignation parmi les joueurs de la ligue. Le circuit Silver s'était préparé à reporter des matchs cette semaine advenant le cas où certains joueurs auraient tenu à participer à des manifestations comme ils l'avaient fait l'an dernier à la suite de la mort de Georges Floyd.

