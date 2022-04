Mike Bossy est emporté par le cancer à l'âge de 65 ans

Le monde du hockey est en deuil ce matin. Le hockeyeur et animateur, Mike Bossy a été emporté par le cancer à l'âge de 65 ans.

Sa fille en a fait l'annonce par communiqué ce matin :

«C’est avec un immense chagrin que je vous annonce le décès de mon père, Mike Bossy. Il nous a quitté dans la nuit du 15 avril, et il ne souffre plus. Mon père aimait le hockey, certes, mais d’abord et avant tout, il aimait la vie. Et jusqu’au bout de son périple, il s’est accroché. Il voulait vivre plus que tout. Cette vie, qu’il tenait au bout de ses bras, en a décidé autrement, pour des raisons qui nous échappent. Nous tenons à remercier chacun d’entre vous qui lui avez transmis vos douces pensés et votre amour : sa famille et ses amis, ses collègues de TVA et ses partisans. Nous sommes reconnaissants envers les équipes d’oncologie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval pour l’accompagnement tout au long de ses traitements. Finalement, nous remercions l’équipe des soins palliatifs/soutien à domicile du CISSS de Thérèse-de Blainville qui a veillé sur lui avec tant de bienveillance.

C’est une immense perte pour nous tous. Mike aura été un père, un grand-père, un mari, un ami et un athlète remarquable. Il a été un héros pour plusieurs, du début jusqu’à la fin. Papa, ta présence nous aura marqué et touché pour toujours. Nous continuerons de t’aimer et de te porter dans nos pensées, jour après jour et pour toujours.

Continue de rire, de t’amuser et d’aimer la vie là où tu te reposes maintenant. »

Tanya Bossy, au nom de la famille Bossy