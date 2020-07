Mises à pied au menu de la Cage - Brasserie sportive

La pandémie de COVID-19 fait très mal au Groupe Sportscene inc., propriétaire de la Cage - Brasserie sportive. Tellement qu'il est forcé de mettre à pied 30% de ses 2200 employés, l'équivalent de 660 travailleurs.

Quatre restaurants seront définitivement fermés ce qui portera à 37 le nombre d'établissements du Groupe qui a vu son chiffre d'affaires plonger. La Société a d'ailleurs reporté la publication de ses états financiers du 3e trimestre. Le dépôt devrait avoir lieu vers le 27 août prochain.

«Nous regrettons grandement ces mesures devenues inévitables compte tenu du nouveau contexte opérationnel. Malgré tout, nous sommes fiers du travail accompli par toutes nos équipes et celles-ci sont prêtes à s'ajuster rapidement afin de répondre à la demande de la clientèle» . - Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene

Sportscene a procédé à la réouverture graduelle de ses salles à manger le 15 juin dernier. Elles étaient fermées depuis le 25 mars sous les ordres de la Santé publique. Parallèlement, les matchs étaient annulés dans la LNH, NFL, MLB et la MLS pour ne nommer que celles-là.

«Par exemple, on a des restaurants dans les centres commerciaux, l'achalandage des centres commerciaux a chuté de façon drastique, donc évidemment ça a un impact sur nos restaurants. On a d'autres établissements qui sont dans des parcs industriels ou dans des immeubles à bureaux, il n'y a pratiquement personne.» - Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene