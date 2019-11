MONTÉRÉGIE: Daniel Hébert retrouvé sans vie près de l'autoroute 30

Le corps d'un homme porté disparu depuis plus d'une semaine à St-Jean-sur-Richelieu a été retrouvé à l'intérieur d'une voiture dans un ravin en bordure de l'autoroute 30 ouest en Montérégie, vers 13h cet après-midi.

Il s'agit de Daniel Hébert, 51 ans, qui manquait à l'appel depuis 9 jours. Il avait été vu pour la dernière fois au club de golf Pinegrove, à Saint-Jean, où il travaillait. Il y avait passé la soirée.

Le résident de Châteauguay est décédé après que sa voiture ait effectué une sortie de route, à la hauteur du kilomètre 41 à Saint-Isidore. Elle n'était même pas visible de la route par les autres automobilistes.

La Sûreté du Québec et le service de police de St-Jean-sur-Richelieu enquêtent conjointement dans ce dossier.

RECHERCHES POUR RETROUVER DANIEL HÉBERT

Les policiers avaient repris les recherches sur le terrain mercredi pour tenter de retrouver Daniel Hébert.



Ils ont ratissé le secteur du boulevard Saint-Luc, les berges de la rivière L'Acadie et les environs à pied, en véhicule et en VTT. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec a aussi été aussi mis à contribution et a survolé le même secteur.



Les policiers de Châteauguay ont aussi interrogé ses voisins, mais aucune nouvelle information permettant de le localiser n'a été obtenue.



Daniel Hébert conduit une Mercedes CLA 250 de couleur blanche avec un toit noir, qui serait endommagée à la hauteur du pare-choc avant. Le véhicule est plaqué J75 PGT.



(Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers et Audrey Folliot, journalistes Bell Média)