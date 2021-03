MONTRÉAL: 350 pharmacies en renfort pour vacciner

Depuis ce matin, des centaines de Montréalais ont probablement retrouvé un visage familier pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19. 350 pharmacies s'ajoutent à l'effort de vaccination alors qu'on en comptera 1 500 d'ici quelques semaines.

Les 350 succursales montréalaises ont reçu 100 doses du vaccin Moderna qu'elles devront distribuer d'ici 2 semaines pour un total de 3 500 doses. Il s'agit d'un départ modeste alors que le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'attend à distribuer plus de 100 000 doses par semaine dans 1 500 points de services cet été.

« J'ai vu plusieurs de mes patients. J'en ai vacciné plusieurs et c'est un peu un "happening" comme on dit chez nous, le gens sont contents. Si jamais vous vous êtes fait vacciner ailleurs et que vous avez un rendez-vous à la pharmacie, n'oubliez pas de communiquer avec nous pour annuler votre rendez-vous et laisser votre place à quelqu'un d'autre. » - Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Des dizaines d'autres pharmacies de partout au Québec s'ajouteront à l'effort de vaccination à compter du 5 avril en Montérégie, à Laval, Lanaudière et dans les Laurentides. La prise de rendez-vous débutera à compter du 29 mars pour ces régions.

Dans tous les cas, vous devez réserver votre place sur le site Clic Santé. Pour l'instant, seuls les 65 ans et plus peuvent se faire vacciner à l'exception de Montréal où les 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous depuis dimanche soir.



LA CAMPAGNE S'ACCÉLÈRE

L'entrée en scène des pharmacies arrive à un moment charnière de la campagne de vaccination. La pénurie du mois de février fait maintenant place à l'abondance alors qu'Ottawa recevra un nombre record de près de 3 millions de vaccins cette semaine. Ça comprend environ 2 millions de doses du vaccin Pfizer et 850 000 doses Moderna.

À cela pourrait s'ajouter 1,5 million de doses d'AstraZeneca promises par les États-Unis d'ici la fin mars.

On franchira, cette semaine, la marque du million de personnes vaccinées au Québec. Environ 945 000 personnes ont reçu une première dose jusqu'à maintenant, c'est l'équivalent de 11% de la population.