MONTRÉAL : 8 écoles visées par des menaces sur les réseaux sociaux, 6 ados arrêtés

Les adolescents arrêtés sont âgés entre 13 et 17 ans. Le dossier a été remis au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui décidera des accusations à porter. "Ces menaces ne sont pas sans conséquences" précise l'agent Couture.

La liste complète des écoles ciblées n'est pas dévoilée par le Service de police de Montréal, mais au moins huit établissements ont été visés, dont l'école secondaire Calixa-Lavallée de Montréal-Nord et l'école secondaire Cavelier-de-LaSalle. Cette dernière est demeurée ouverte aujourd'hui à la demande de la direction, mais la sécurité a été resserrée. Une personne aurait affirmé sur Instagram qu'elle se présenterait armée à l'école.

Les menaces ont été écrites sur des sites de "confessions" sur Instagram au cours des derniers jours. Des élèves auraient menacé de s'en prendre à des collègues de classe et même au personnel enseignant. "Il y a eu effet d'entrainement parmi les jeunes" explique Manuel Couture. Le SPVM prend la chose très au sérieux. Ces menaces se sont multipliées après l'agression au couteau d'un prof de l'école secondaire John F. Kenned, jeudi dernier (voir plus bas).

Des menaces sur la Rive-Sud

L'école secondaire Louis-Philippe Paré de Châteauguay en Montérégie et l'école secondaire Saint-Edmond de Greenfield Park ont aussi été visées par des menaces lancées sur les réseaux sociaux. Ces menaces visaient des membres du personnel.

Les écoles ont été fermées, l'une pour la journée, l'autre seulement cet avant-midi.

Sur le site internet de l'établissement de Châteauguay, on peut lire : "Par mesure préventive et pour permettre aux policiers de réaliser leur travail dans les meilleures conditions en lien avec une menace reçue via les médias sociaux".

Rappelons que jeudi dernier, un enseignant de l'école secondaire John F. Kennedy a été blessé par arme blanche par un élève lors d'une altercation en classe.

Un adolescent de 16 ans a été accusé devant le Tribunal de la jeunesse vendredi. Il doit revenir en Cour aujourd'hui pour la suite des procédures judiciaires intentées contre lui.