Montréal ajoute plus de 300 km de voies temporaires pour les piétons et cyclistes

Montréal ajoute 112 km de voies temporaires pour permettre aux piétons et cyclistes de se déplacer en respectant la distanciation sociale. Les arrondissements en aménageront 88 km.

Des voies de circulation et de stationnement seront retranchées. D'autres rues seront fermées aux voitures, comme l'avenue du Mont-Royal et la rue de la Commune dans le Vieux-Montréal.

Ces aménagements seront en place à compter du mois de juin jusqu'à l'automne. Le circuit permettra de relier les grands espaces verts de la ville.

« L'été qui arrive risque d'être fort différent des étés auxquels nous sommes habitués. Puisqu'une large part de la population de Montréal demeurera vraisemblablement en ville pendant la belle saison, il était de notre devoir de lui offrir une ville agréable et sécuritaire qui lui permettra de se déplacer sans tracas et de redécouvrir tout ce que la métropole a de plus beau à offrir. Les aménagements temporaires qui seront mis en place permettront aux Montréalaises et aux Montréalais de rejoindre facilement et en toute sécurité les grands parcs de la ville et leur offrira une expérience de consommation améliorée sur nos principales artères commerciales.» -La mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le plan estival de déplacement se fera en 2 phases : Dès le début du mois de juin, les travaux de réaménagement débuteront sur le boulevard Saint-Laurent, la rue Saint-Denis, l'avenue Christophe-Colomb, l'avenue du Mont-Royal et le boulevard Gouin. Ces travaux permettront l'ajout de 5 corridors piétons et cyclistes de 61 km qui connecteront les parcs du Mont-Royal, Maisonneuve, Jarry, Frédéric-Back et de l'Île-de-la-Visitation.

La piétonnisation de la rue Wellington à Verdun est notamment prévue dans la 2e phase.

Un total de 327 km de nouvelle voies piétonnes et cyclables seront ainsi créées cet été, qui s'ajoutent aux plus de 900 km existants, dédiés aux piétons et aux cyclistes partout sur l'île de Montréal. Les piétons et les cyclistes montréalais auront donc accès cet été à plus de 1 200 km de voies dédiées pour se déplacer en toute sécurité.