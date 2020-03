MONTRÉAL: Début de la collecte du compost dans les grands immeubles

Bonne nouvelle pour les Montréalais qui souhaitent composter, mais qui demeurent dans des grandes tours d'habitation.

Dès cette année, la collecte des matières organiques va être testée dans les immeubles de 9 logements et plus de 4 arrondissements, soit Montréal-Nord, Saint-Laurent, Le Sud-Ouest et Ville-Marie.

Environ 4 000 appartements dans chaque arrondissement sont concernés.

«On commence le déploiement, mais on profite de cette période pour s'ajuster. Faut savoir que le 9 logements et plus apportent une complexité. Quand on prend un édifice de 40 étages, ce n'est pas la même chose qu'un triplex ou un duplex, alors on ne veut pas non plus déployer 40 petits bacs dans l'ensemble des 40 étages de l'immeuble, alors on doit s'ajuster et voir avec les propriétaires d'immeubles.»

-Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement et des services aux citoyens au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.