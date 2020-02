Montréal: décès d'un piéton

Un homme de 63 ans est décédé après avoir été frappé par un taxi à Montréal. La collision est survenue vers 4 h 40 dans la nuit de samedi sur l'avenue du Parc, près de l'intersection avec la rue Milton, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Le piéton a été transporté dans un état critique à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Selon des témoins, l'homme d'origine pakistanaise, aurait traversé l'intersection et le chauffeur qui roulait direction sud ne l'aurait pas vu.

Samedi matin un périmètre a été érigé pour protéger la scène et des enquêteurs se sont rendus sur place pour tenter de déterminer la cause et les circonstances de l'accident. Le secteur a été fermé à la circulation pendant plusieurs heures.