Montréal: Déneigement et précipitations pour le début de la relâche

Le mélange de précipitations des dernières heures a fait la vie dure aux rues et trottoirs de Montréal. La Ville ordonne donc une cinquième opération de chargement de la neige, à compter de lundi.

Le déneigement s'amorcera au plus tard le 1er mars, à 19h.

Samedi, la métropole a reçu environ huit centimètres de neige, mêlée de pluie. Cette petite bordée s'ajoute aux quantités tombées la semaine dernière. De la pluie est encore attendue dans la nuit de dimanche à lundi, suivie de températures sous le point de congélation.

L'administration Plante veut s'assurer que la neige partiellement glacée soit dégagée pour que l'eau puisse s'écouler dans les puisards et éviter que les trottoirs et la chaussée ne se transforment en patinoire dans les prochains jours.

La Ville anticipe également un possible redoux printanier. Le nettoyage de plusieurs endroits névralgiques sera effectué, notamment les accès aux hôpitaux et aux transports collectifs.

« En prévision de la fonte de la neige, il est important de dégager les rues, mais aussi les puisards, les avancées de trottoirs, les espaces déminéralisés et les espaces près des poteaux de toutes accumulations de neige ou de glace afin d'éviter de créer des accumulations d'eau et de glace qui pourraient devenir problématiques»

Il est possible de suivre la planification et l'avancement de l'opération de déneigement en ligne.

Ce n’est pas la tempête du siècle, mais nous profitons du redoux pour nettoyer les accumulations à certains endroits et dégager l’ensemble des puisards avant le regel... Et oui, le printemps s’en vient et nous seront prêt! #polmtl https://t.co/ihy8q22ist