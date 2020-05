MONTRÉAL: entraves majeures pour le long week-end

La saison des chantiers routiers a repris lundi et les travailleurs seront à pied d'oeuvre durant le long week-end des Patriotes. Deux secteurs sont particulièrement à éviter pour les automobilistes montréalais.

Des entraves sont en place dans l'échangeur Turcot depuis jeudi soir et seront en place jusqu'à mardi matin, 5h.

L'autoroute 15 Sud est fermée entre l'échangeur Turcot et l'entrée de l'avenue Atwater, ainsi que depuis l'avenue Girouard.

Les bretelles de l'échangeur Turcot menant de l'A15-Sud à l'autoroute 20 Ouest et de l'A20-Est menant à l'autoroute 15 Sud sont également inacessibles.

En direction Nord, l'entrée Décarie en provenance de la rue Saint-Jacques est fermée pour le week-end.

Dès vendredi, il sera impossible d'accéder à l'A15-Nord entre la sortie n° 58 – Autoroute 10 Ouest / Montréal (centre-ville) et l’échangeur Turcot.

❌Alerte Turcot❌ | À partir de ce jeudi 22 h 30, fermeture de quatre jours de l'autoroute 15 sud dans le secteur de l'échangeur Turcot. D'autres fermetures à venir durant la longue fin de semaine.



👉Planifier vos déplacements. Plus d'infos : https://t.co/0n4OEJ3fgq pic.twitter.com/3cvonP95ol — Turcot (@MTQ_Turcot) May 14, 2020

D'autres fermetures sont aussi prévues dans les rues avoisinantes.

Asphaltage sur la Métropolitaine

Les automobilistes se buteront aussi à la fermeture de l'autoroute 40 Ouest, entre la sortie no 71 – St-Laurent / Boul. de l’Acadie et l’entrée en provenance des boulevards Cavendish et de la Côte-Vertu.

Des travaux d'asphaltage et de réfection de la chaussée seront en branle, de vendredi 22h à mardi 5h. Ce chantier force la fermeture, par défaut, deux échangeurs:

Échangeur Décarie - fermeture complète de la bretelle de l'autoroute 15 Nord, vers l'autoroute 40 Ouest

Échangeur des Laurentides - fermeture complète de la bretelle de l'autoroute 15 Sud, vers l'autoroute 40 Ouest

Le MTQ suggère de privilégier des itinéraires facultatifs, tel que les autoroutes 20 et 30 sur la Rive-Sud, ou les autoroutes 25 et 440.

Le week-end suivant, du 22 au 25 mai, la même portion de la Métropolitaine en direction Est sera fermée pour permettre les travaux.