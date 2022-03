MONTRÉAL : la manif contre la police se termine dans la casse

La traditionnelle manifestation contre la brutalité policière à Montréal s'est soldée par l'arrestation d'un homme de 32 ans hier soir.

Les manifestants s'étaient donné rendez-vous à 17h30 à la station de métro Lionel-Groulx. La marche a débuté vers 18h. Divers slogans contre la police ont été criés à travers les rues de la métropole, incluant «la police, c’est colon en criss».

Des casseurs ont mis le feu à des poubelles en plus de fracasser des vitrines de commerces à l'aide de roches et de panneaux de signalisation. Une succursale de la Banque Nationale et une SQDC, située sur la rue Notre-Dame ont été vandalisées. Au total, huit méfaits ont été commis.

Cosmo Santamaria/CTV Montréal/Un Dollarama fait partie des magasins vandalisés.