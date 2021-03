MONTRÉAL: La semaine de relâche n'a pas eu d'impact majeur sur les cas de COVID-19

La crainte de voir les cas de COVID-19 augmenter de façon fulgurante après le congé scolaire ne s'est pas concrétisée. La semaine de relâche «n'a pas eu d’effet majeur» sur la transmission de la COVID-19 à Montréal.

La Direction régionale de santé publique de Montréal avait quelques bonnes nouvelles à annoncer aujourd'hui en conférence de presse, notamment que Montréal est sur un plateau depuis trois semaines, avec en moyenne 325 cas de COVID-19 par jour.

On compte 35 éclosions en milieu scolaire, 43 en services de garde et seulement 22 éclosions dans les milieux de soins, un nombre qui n'a pas été aussi bas depuis le début de l’automne.

Les personnes hospitalisées sont aussi en baisse à Montréal, si bien que la métropole enregistre 100 hospitalisations de moins liées à la COVID-19 depuis le mois de février.

La pente plus abrupte du début février s'estompe avec un certain plateau depuis la fin février qui semble quand même perdurer, il va peut-être y avoir une légère hausse. C'est quand même encourageant. -Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

La santé publique de Montréal surveille toutefois de près les assouplissements en zone rouge annoncés hier par le gouvernement Legault qui pourraient faire tout basculer. La possibilité de regroupements après le cinéma ou le gym préoccupe particulièrement.

Si la population continue de faire des efforts, la 3e vague de COVID-19 pourrait être retardée de quelques semaines à Montréal. C'est du moins ce que croit la Santé publique régionale qui rappelle que les rassemblements demeurent interdits.

La progression des variants s'est avérée plus faible ces derniers jours. Ils représentent toujours 20% des nouveaux cas dans la métropole, comparativement à 40 % en Ontario.

La 3e vague demeure toutefois inévitable, et elle sera associée au variant britannique, selon la Dre Mylène Drouin.

«La 3e vague va arriver comme on la voit en Europe, mais évidemment si on continue cette stratégie de suppression, si vous êtes encore au rendez-vous dans l'application des mesures de santé publique et la réduction de vos contacts, on peut continuer à repousser la prédominance du variant et continuer de vacciner.» -Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal