Montréal: le déneigement adapté au couvre-feu

La tempête a laissé environ 20 cm de neige sur Montréal depuis samedi. La ville n'a pas tardé à débuter son opération de chargement de la neige, tout en s'adaptant au couvre-feu en vigueur en raison de la pandémie.

Dès 7h dimanche matin, les déneigeuses ont commencé à dégager les rues de la métropole. Les grandes artères ainsi que les secteurs donnant accès aux hôpitaux et au transport en commun sont priorisés.

« On doit agir rapidement parce que la neige est gorgée d'eau. Elle est lourde. Avec le front froid qui s'en vient, on ne veut pas que ça se transforme en bloc de glace. On essaie de ramasser le plus rapidement possible et on demande la collaboration des citoyens.»

- Philippe Sabourin, porte-parole de la ville de Montréal