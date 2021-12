MONTRÉAL : première opération de déneigement dès ce soir

Automobilistes, surveillez bien les pancartes orange avant de vous stationner à Montréal ce soir, si vous ne voulez pas vous faire remorquer.

La première opération de chargement de la neige de la saison sera déclenchée dès 19h.

Il est tombé 13 centimètres de neige au cours de la nuit, neige qui s'est par la suite mélangée à de la pluie.

La ville veut la ramasser le plus rapidement possible, en raison du froid qui s'en vient et qui risque de tout faire geler.

Il est tombé sur Montréal quelque 13 cm de neige, qui se sont depuis mélangés à de la pluie. En raison du gel qui nous attend, nous déclenchons, dès ce soir, le premier chargement de neige de la saison.



Soyez prudents et portez attention à la signalisation! ☃️❄️ #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) December 6, 2021

Les opérations d’épandage et de déblaiement sont actuellement en cours pour préparer le terrain.

Les 2200 véhicules de déneigement prendront d'abord d'assaut les principales artères, les abords des hôpitaux et les accès aux réseaux de transports collectifs.

Pour suivre l'état du déneigement en temps réel, vous pouvez consulter le site d'Info Neige.

La Ville met aussi à la disposition des automobilistes une carte pour trouver du stationnement gratuit.