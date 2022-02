Montréal promet une lutte contre la violence armée

La Ville de Montréal a doublé son budget dédié à la prévention de la violence auprès des jeunes et la sécurité urbaine, le faisant passer à 5 M$ par année dès 2022. Maintenant, le nouvel objectif est de réunir différents partenaires afin de développer «un modèle montréalais pour lutter contre la violence.»

Pour ce faire, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, annoncent la tenue du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée : s’unir pour la jeunesse.

Dévoilement du programme du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée.



« Il n’existe pas une solution unique. Il faut unir nos forces », dit @Val_Plante #Noovoinfo pic.twitter.com/3uJfPInDM4 — Louis-Philippe Bourdeau (@LouisPhilippeB) February 21, 2022

Le Forum vise à trouver des solutions porteuses et à mettre en œuvre des actions concrètes pour lutter contre la violence armée qui sévit sur l’ensemble du territoire montréalais.

Deux journées de travaux

Une première journée de travaux, avec les partenaires communautaires et institutionnels, se tiendra en mode virtuel le 24 février.

La deuxième journée de travaux se tiendra le 31 mars, en présentiel cette fois, compte tenu de l’assouplissement des mesures sanitaires.

Au menu : conférences et travail collaboratif afin de convenir d’engagements communs.

Place aux jeunes

L’idée du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée : s’unir pour la jeunesse est aussi de placer les jeunes aux cœurs des réflexions et des décisions.

Ainsi, au cours de la semaine du 14 mars, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal tiendra une rencontre d’échanges avec des groupes de jeunes mobilisés autour de la lutte contre la violence.

Des représentants de ces jeunes seront ensuite invités à participer à la deuxième journée du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée afin de nourrir les réflexions et les décisions.

Contrer la violence, la responsabilité de tous

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, estime que de « lutter contre la violence armée nécessite une action concertée de tous les acteurs et sur tous les fronts.»

Elle ajoute qu’elle croit qu’il s’agit «d’une responsabilité collective» et que nous devons «toutes et tous prendre des engagements forts et concrets afin de maintenir le caractère sécuritaire de la métropole.»

Le Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée aura lieu prochainement. Les jeunes Montréalais·es font partie de la solution pour améliorer la sécurité urbaine. J'en ai rencontré quelques-uns pour connaître leurs propositions. #polmtl @SPVM https://t.co/1E2TNGi40z — Valérie Plante (@Val_Plante) February 21, 2022

De son côté, le directeur adjoint à la Direction des services corporatifs du SPVM, Vincent Richer, estime que le Forum sera «une occasion unique de faire preuve de créativité afin de trouver des solutions concrètes aux problématiques de criminalité émergentes.»

M. Richer va plus loin, jugeant qu’il devient «urgent de lutter contre cette culture de banalisation de la violence chez les jeunes.»

Le Forum sera également l’occasion de présenter les résultats de l’évènement Montréal sécuritaire pour les jeunes : Dialogue sur l’intervention en prévention de la violence, organisé par le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal en décembre dernier.