Montréal se prépare en vue de la première tempête de la saison

Montréal est prête à déclencher son chargement de la neige, alors que la métropole recevra sa première bordée de la saison à compter de ce soir.

C'est la première fois qu'une telle opération sera exécutée aussi hâtivement, depuis 36 ans.

De 15 à 20 cm de neige s'accumuleront dans la métropole, Laval, Longueuil et Châteauguay/LaPrairie.

Environnement Canada a émis un avertissement de neige. Les précipitations débuteront cet après-midi sur le sud du Québec. Elles s'intensifieront en soirée et persisteront dans la journée de demain en atteignant les secteurs de l'est de la province. Le total pourrait même atteindre plus de 25 centimètres en terrains montagneux.

Ces chutes de neige pourraient compliquer l'heure de pointe matinale demain. Il est fortement conseillé de partir plus tôt pour vous rendre au boulot.

«On surveille la situation de près et dès qu'on a des confirmations sur le terrain, on part avec les règles qui sont déjà établies: 2,5 centimètres, on sort les opérations de déblaiement et un chargement est normalement décrété entre 10 et 15 centimètres.» -Le responsable du déneigement au comité exécutif de la Ville, Jean-François Parenteau

La Ville dévoile son plan pour affronter l'hiver

Après avoir été sévèrement critiquée l'an dernier, Montréal a présenté cet avant-midi de nouvelles mesures pour affronter l'hiver.

Le nouveau plan de la Ville prévoit que chaque arrondissement aura dorénavant la possibilité de décréter 2 chargements locaux.

Plus de 600 points d'observations seront aussi prévus pour mesurer l'épaisseur de la glace, afin d'éviter que les trottoirs se transforment encore cette année en véritable patinoire.

La Ville a aussi commandé 33 nouvelles remorques pour l'épandage de fondants et abrasifs sur les trottoirs.

«Nous allons désormais mesurer l'épaisseur de la glace restante à la suite d'une opération de déneigement ou de déglaçage. Vous vous rappelez que l'année dernière ça avait été un des enjeux avec les pluies abondantes et les nombreux doux et redoux. La question de la glace avait été plus importante que les années précédentes.» -La mairesse de Montréal, Valérie Plante

L’hiver frappe déjà à nos portes alors que Montréal attend sa première vraie bordée de neige ❄️ La @MTL_Ville continue donc de s’adapter à la réalité sur le terrain et met en place différentes mesures visant à mieux servir les citoyen.nes cet hiver. @JFParenteau (1/5) #polmtl pic.twitter.com/lswyj63x2m — Valérie Plante (@Val_Plante) November 11, 2019

Précipitations attendues aujourd’hui: nos cols bleus seront en action pour effectuer les opérations de déblaiement dès que l’accumulation au sol atteindra 2,5 cm. Nos équipes demeurent à l’affût pour s’adapter aux conditions des prochaines heures. (4/5) #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) November 11, 2019

Les garagistes débordés

Cette tempête donne beaucoup de travail aux garagistes. Ils doivent redoubler d'ardeur pour poser les pneus à neige des clients. Cette année, la date limite est le 1er décembre, alors qu'auparavant les automobilistes avaient jusqu'au 15 décembre pour se conformer aux règles du Code de la sécurité routière.