Montréal : un cocktail météo pour lancer la nouvelle année

Dans la grande région de Montréal, le début de 2022 risque de se faire sous un cocktail météo, et pas le genre qu'on aime siroter pour célébrer la nouvelle année.

Un mélange de précipitations est effectivement prévu samedi.

Une dépression en formation sur le sud-ouest des États-Unis va avoir des répercussions jusqu'au Québec.

« Les températures devraient être assez chaudes pour passer sous un régime de pluie, mais éventuellement on aurait de la pluie verglaçante un peu plus tard et éventuellement de la neige aussi. Ce n'est pas tellement de grandes quantités qui vont toucher la région de Montréal, mais il va y avoir un peu de tout et les transitions c'est toujours un peu dangereux sur les routes. [Ça crée] des conditions glissantes. » - Simon Legault, météorologue à Environnement Canada

Plus au nord et à l'ouest, des quantités importantes de neiges sont attendues.

Évidemment que tout ça peut changer d'ici le début de 2022, c'est du moins ce qu'on espère. Pour suivre l'évolution de la situation, vous pouvez visiter le site d'Environnement Canada.