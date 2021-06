Montréal: un colis suspect sème l'émoi

Réveil brutal pour plusieurs résidents de l'arrondissement Ville-Marie, la nuit dernière.

Ils ont dû passer quelques heures hors du lit en raison de la présence d'un colis suspect qui a été laissé dans une ruelle située entre les rues Berri et Saint-Denis près de la place Émilie-Gamelin.

C'est un appel au 911 vers 21h15 qui a alerté les policiers de la présence du colis. Vers 12:15 le robot du groupe tactique d'intervention (GTI) l'a neutralisé et l'analyse de débris a démontré qu'il ne représentait aucune menace. Une heure plus tard le secteur a été rouvert à la circulation.

Plusieurs résidences et commerces ont été évacués par mesure préventive.

Des pompiers et des ambulanciers ont notamment été dépêchés sur les lieux, en plus des policiers et du GTI.

La police est toujours à la recherche du ou des suspects dans cette affaire.