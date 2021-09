MONTRÉAL: Un entraîneur de baseball et hockey accusé d'agression sexuelle

Le SPVM recherche des victimes potentielles d'un entraîneur de baseball et de hockey de l'ouest de Montréal accusé d'avoir agressé un de ses joueurs.

Robert Litvack, 41 ans, a comparu au palais de justice de Montréal le 3 août dernier pour faire face à chefs d'accusation d'agression sexuelle, de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels.

Les faits reprochés se seraient déroulés à la fin de 2020 et début 2021 alors que l'accusé donnait des cours privés à sa victime.

L'homme était entraîneur de baseball dans la région du lac St-Louis et administrateur pour l'Organisation du baseball de la région du Lac St-Louis entre 2008 et 2021. Il a également été personnel de banc et entraîneur pour l'Association de hockey mineur de Dollard-des-Ormeaux pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2017. Selon le Service de police de la Ville de Montréal, il a entraîné des enfants âgés entre 13 et 21 ans.

Description physique

Robert Litvack est un homme blanc aux yeux pers et aux cheveux bruns courts. Il mesure 1,78 m et pèse 93 kg. Il est d'origine anglophone et parle également le français.

Toute personne qui aurait été victime de ce suspect est invitée à se rendre à son poste de quartier ou à communiquer directement avec les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles, au 514 280-8502. Il est aussi possible de transmettre de l'information à son sujet en communiquant, de façon anonyme et confidentielle, avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.