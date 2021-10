MONTRÉAL: Un jeune de 25 ans gravement blessé dans une autre fusillade

Un jeune de 25 ans repose dans un état critique à l'hôpital après avoir été atteint par balle, vers minuit cette nuit, dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Les premiers répondants lui ont porté secours au fond d'une carrière tout près des lieux du crime.

Aucun suspect n'a été arrêté en lien avec la fusillade survenue à l'angle de la 16e avenue et de la rue Louvain.

On pense que la victime se serait retrouvé on fond de la carrière en tentant de fuir son agresseur. Elle a été transport à l'hôpital où on craint pour sa vie.

Le jeune de 25 ans est connu des milieux policiers. Il serait affilié aux gangs de rue.