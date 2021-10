MONTRÉAL : Un pompier se noie lors d'une opération de sauvetage sur le fleuve Saint-Laurent

Un pompier de la caserne 64 du secteur Lachine à Montréal s'est noyé hier soir en portant secours à des plaisanciers en détresse.

Pierre Lacroix et trois de ses collègues prenaient place dans un canot qui s'est renversé près des rapides de Lachine peu après19h. Le quatuor s'apprêtait à remorquer un bateau en difficulté lorsqu'il est tombé soudainement à l'eau. Les trois autres pompiers ont été secourus et traités pour hypothermie.

Des équipes de sauvetage de plusieurs municipalités riveraines (Longueuil, Varennes, etc) ainsi que l'hélicoptère de la Sûreté du Québec ont été mobilisés pour retrouver le pompier manquant. L'opération s'est étirée jusqu'aux petites heures de la nuit.

La victime laisse dans le deuil sa conjointe et ses deux enfants. Du soutien leur est offert, ainsi qu'aux autres pompiers.

Cosmo Santamaria/CTV Montréal/Une vaste opération a été mise en branle pour retrouver le pompier manquant.

Le corps du pompier d'expérience a finalement été localisé l'aide d'une caméra thermique. Le pompier était coincé sous l'embarcation qui a chaviré dans les rapides. Son corps a été récupéré en début de matinée.

Here is my official footage video of the Montreal fire boat that capsized near LaSalle / Verdun https://t.co/mEu094YHkd