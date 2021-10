MONTRÉAL : Un pompier se noie lors d'une opération de sauvetage

Des manoeuvres sont en cours sur le fleuve Saint-Laurent pour récupérer le corps d'un pompier de Montréal tombé à l'eau vers 19h10 hier soir.

Ce pompiers participait à une opération de sauvetage pour venir en aide à des plaisanciers en difficulté lorsque le canot dans lequel il prenait place s'est renversé près des rapides de Lachine. Les trois autres pompiers qui l'accompagnaient ont été secourus. Ils ont été traités pour hypothermie.

Des équipes de sauvetage de plusieurs municipalités riveraines (Longueuil, Varennes, etc) ainsi que l'hélicoptère de la Sûreté du Québec ont été mobilisés pour retrouver le pompier manquant. L'opération s'est étirée jusqu'aux petites heures de la nuit.

Son corps a finalement été localisé à l'aide d'une caméra thermique. Il est coincé sous l'embarcation qui a chaviré dans les rapides, a précisé le chef pompier, Robert Libman lors d'un point de presse tenu sur le coup de 7h30 ce matin. L'opération de récupération par les plongeurs s'annonce difficile puisqu'il y a plusieurs remous dans le secteur.

