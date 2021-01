MONTRÉAL : Un premier candidat se lance contre la mairesse Valérie Plante

Un premier candidat se lance officiellement dans la course à la mairie de Montréal. Félix-Antoine Joli-Coeur se donne comme défi de redorer l'image de Montréal et redynamiser le centre-ville durement affecté par la pandémie de COVID-19.

Le consultant en gestion de 42 ans est peu connu du public, mais il a déjà conseillé l'ancien maire Gérald Tremblay et l'ex-première ministre Pauline Marois. Il dirigera une coalition appelée Ralliement Pour Montréal.

« Notre ville a trop de potentiel pour qu’on en vienne à considérer comme normal le dysfonctionnement actuel : des rues, ruelles et parcs sales à longueur d’année, des trottoirs glacés en hiver, des artères commerciales et le centre-ville dévitalisé, et une ville transformée en labyrinthe par l’absence de coordination des travaux publics et privés». - Félix-Antoine Joli-Cœur, candidat à la mairie de Montréal