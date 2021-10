MONTRÉAL : Une femme de 24 ans est poignardée à mort par son ex coloc

Un homme de 36 ans a été arrêté par le SPVM pour le meurtre de son ancienne colocataire hier soir à Montréal.

La jeune femme de 24 ans a été retrouvée inanimée vers 16h30 sur la rue Aylmer, près de la rue Milton sur le Plateau-Mont-Royal. Elle a été poignardée à plusieurs reprises au haut du corps, précise l'agent Jean-Pierre Brabant, relationniste au Service de police de la ville de Montréal. Elle a été conduite à l'hôpital où son décès a été constaté.

Le suspect a été interrogé une bonne partie de la soirée et de la nuit. Il doit comparaitre plus tard aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Il pourrait être accusé de meurtre prémédité. Un conflit entre les deux personnes serait en cause.

Il s'agit du 26e meurtre de l'année à Montréal.