MONTRÉAL: Une personne de 16 ans succombe à la COVID-19

Une personne de 16 ans est décédée des suites de la COVID-19 à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal.

Le patient, dont le sexe n'est pas confirmé en raison de la loi sur la protection des renseignements personnels des patients, serait la plus jeune victime du coronavirus au Québec.

Son décès est survenu samedi dernier, a confirmé la responsable des relations médias du CHU Ste-Justine, Florence Meney.

Mme Meney précise que les jeunes qui meurent à cet âge après avoir contracté la COVID-19 avaient généralement des enjeux de comorbidité importants.

Il s'agit du premier décès lié à la COVID-19 dans cet établissement.

Appelé à réagir à ce décès, le bureau du premier ministre, François Legault, a indiqué offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du jeune qui est décédé.

«Ça vient confirmer que le virus est bien présent, qu’il est dangereux et qu’il n’épargne personne. Oui, il s’attaque aux personnes qui sont plus vulnérables et plus âgées, mais les jeunes ne sont pas à l’abri pour autant.» -Ewan Sauves, attaché de presse du premier ministre du Québec