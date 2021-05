MONTRÉAL: Vaccination sans rendez-vous dès jeudi au Palais des congrès

Les Montréalais pourront se faire vacciner sans rendez-vous à compter de demain matin 8h au Palais des Congrès.

De 200 à 300 doses seront disponibles quotidiennement pour les groupes prioritaires pour une durée indéterminée. Ce sont les vaccins Moderna et Pfizer qui y seront offerts.

L'objectif est d'inciter surtout les jeunes adultes à se faire vacciner. La vaccination est ouverte aux 25 ans et plus depuis hier après-midi et elle s'élargira aux 18 ans et plus vendredi.

«Le sans rendez-vous ça permet une certaine spontanéité, donc c'est un peu le propre de la jeunesse de faire les choses un peu à la dernière minute, donc si dans notre journée après le travail, après l'école, ou n'importe quoi, on a un petit trou, une petite heure, on peut se dire «je vais passer au centre de vaccination».» -Annie Dufour, responsable des communications au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Un invité surprise sera d'ailleurs sur place demain, de 9h à 10h. Le CIUSSS indique qu'il s'agit d'un populaire auteur-compositeur-interprète qui rencontrera et discutera avec les gens présents.

La campagne de vaccination sans rendez-vous à Montréal, avec le vaccin d’AstraZeneca pour les personnes de 45 ans et plus, avait pris fin le 23 avril.

La Santé publique de Montréal a décidé de ramener le sans rendez-vous pour rattraper le retard de vaccination accumulé par la métropole qui a vu une partie de ses doses être distribuées à des régions aux prises avec des éclosions.

Le taux de vaccination à Montréal est présentement de 36%, comparativement à 44% dans l’ensemble du Québec.