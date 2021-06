Mystérieuse disparition d'un jeune Montréalais à Oka

Les recherches ont repris ce matin sur la plage d'Oka pour retrouver Joss Kanena Nzongo, un Montréalais de 25 ans, mystérieusement disparu depuis lundi soir.

Des plongeurs de la Sûreté du Québec vont fouiller les fonds du lac des Deux Montagnes dans l'espoir de faire avancer l'enquête. L'hélicoptère de la SQ et la Garde côtière canadienne ont quadrillé le secteur sans succès hier.

Les effets personnels du jeune homme ont été retrouvés sur la plage par un témoin et au moment où un employé du parc national les récupérait, le téléphone cellulaire s'est mis à sonner.

«C’est le père de la personne qui cherche son fils et on lui fait alors part de la situation des objets personnels retrouvés. Le père se déplace sur les lieux et confirme la présence de l’auto du disparu dans le stationnement.»