Nantel plonge dans la course à la chefferie du PQ

Après plusieurs semaines de réflexion, l'humoriste Guy Nantel plonge dans la course à la chefferie du Parti Québécois. L'humoriste bien connu souhaite être porté à la direction du parti pour ses idées et non pour son statut de personnalité publique.

Guy Nantel défendra les thèmes de l'environnement, la laïcité et la pérennité de la langue française. Il espère également convaincre un maximum de Québécois de l'urgence d'accéder à l'indépendance.

« Les Québécois doivent retrouver confiance en leur capacité de réaliser leur projet national : accomplir leur destin comme le font tous les peuples de la terre; avoir leur propre pays; participer à divers forums politiques, environnementaux et économiques; prendre part à des compétitions sportives internationales, entre autres choses. » - extrait communiqué Guy Nantel

Guy Nantel est conscient qu'il y aura beaucoup à faire au sein de la 3e opposition s'il est porté au pouvoir Il pense que le PQ doit être décomplexé, uni et restructuré.

Selon lui, l'indépendance du Québec devra également se faire en unissant les forces souverainistes.

DES FAUTES D'ORTHOGRAPHE AU JOUR 1

Le lancement en politique de l'humoriste n'a cependant pas été parfait. Les lecteurs avisés ont remarqué plusieurs coquilles dans le communiqué soulignant sa mise en candidature. Infoman aussi, ce qui a valu à Guy Nantel cette réaction sur les réseaux sociaux.