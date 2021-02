NEIGE: Conditions routières difficiles dans le Grand Montréal

Automobilistes, prévoyez bien vos déplacements. Les conditions routières commencent à se détériorer avec la neige qui tombe sans arrêt depuis quelques heures.

La chaussée est enneigée et la visibilité est réduite sur presque l’ensemble du réseau routier de la métropole et sur plusieurs routes et autoroutes des couronnes Nord et Sud de Montréal.

L'autoroute 10, du pont Champlain à la jonction de la route 139 à Granby, est quant à elle partiellement glacée.

La Sûreté du Québec a d'ailleurs effectué des patrouilles de retenue pour ralentir la circulation sur la 10 à la hauteur de Marieville.

Conditions routières difficiles sur l'autoroute 10, en #Montérégie, dans le secteur de Marieville. Ralentissez et gardez vos distances. Ne dépassez pas les véhicules d'urgence qui font de la patrouille de retenue pour faire ralentir la circulation.

#securiteroutiere — SQ Sud (@Surete_Sud) February 2, 2021

La SQ rapporte plusieurs accidents mineurs. Il est possible de consulter les conditions routières de toutes les régions sur le site web de Transports Québec.

La #tempête actuelle sévit un peu partout à travers le Québec. Nous déplorons déjà plusieurs sorties de route et mises en portefeuille. Redoublez de vigilance et si vous le pouvez, restez à la maison. #securiteroutiere pic.twitter.com/fi5SWWYJnC — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) February 2, 2021

Montréal a reçu 10 centimètres jusqu'à maintenant.

Selon Environnement Canada, l'accumulation totale de neige sera de 15 centimètres aujourd'hui et la nuit prochaine à Montréal et jusqu'à 25 centimètres en Montérégie où un avertissement de tempête hivernale est en vigueur.

Les déplacements des automobilistes risquent d'être encore difficiles pour les prochaines heures.

«Ce soir en revenant du travail ça va être assez périlleux parce qu'on combine cette neige aux vents en rafales à 60 km/h, alors il va y avoir de la poudrerie sur les routes, les visibilités seront réduites. Le gros des accumulations de neige va être fini vers la fin de la nuit, mais il va rester aux déneigeurs à faire leur travail.» -Dominic Martel, météorologue à Environnement Canada

Neige, poudrerie, visibilité réduite ? Allumez vos phares pour vous assurer de bien voir et d’être vu des autres automobilistes. — Québec 511 (@Qc511_Mtl) February 2, 2021