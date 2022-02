Neige et pluie verglaçante pour la Mauricie et le Centre-du-Québec

La Mauricie et le Centre-du-Québec se prépare à recevoir tout un cocktail météo dès ce soir.

Un avertissement de neige est en vigueur pour la Mauricie tandis qu'un avertissement de pluie verglaçante a été émis pour le Centre-du-Québec. Selon Environnement Canada, la pluie qui tombe jeudi pendant la journée va se transformer soit en neige ou en pluie verglaçante dépendamment votre distance au fleuve.

Ce soir et cette nuit on s'attends à des rafales de vent qui vont souffler jusqu’à 50 km/h. Conséquemment il y a aura de la poudrerie par endroits particulièrement sur les secteurs au nord du fleuve.

Avec un refroidissement des températures les chaussées pourraient devenir glacées durant la soirée et au cours de la nuit de jeudi à vendredi.

De bonnes accumulations de neige de 15 à 20 centimètres sont attendues en Mauricie.



Ces secteurs plus à l'est recevront aussi beaucoup de neige (15 à 30 cm) et la poudrerie y sera aussi plus intense. Le froid revient et l'eau au sol gèlera. Déplacements difficiles dès ce soir jusqu'à demain mi-journée.