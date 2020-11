NEIGE: Une possible première bordée ce week-end

Le sud-ouest du Québec pourrait recevoir sa première vraie bordée de neige dimanche.

Environnement Canada prévoit de 5 à 10 centimètres de neige, selon les secteurs. De forts vents pourraient aussi se mettre de la partie.

C'est en raison d'une dépression présentement en formation sur le Midwest américain. Le système s'intensifiera au fur et à mesure qu'il progressera vers la province.

La neige débuterait en fin d'après-midi ou en début de soirée dimanche avant de se transformer en pluie le lendemain matin, avec un risque de pluie verglaçante lors de la transition.

Le Grand Montréal, une partie de la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, les Bois-Francs, la Mauricie, Québec et le Saguenay font notamment l'objet d'un avertissement météo.

«Tout ce qui est couronne nord, même l'est de l'île de Montréal vers le secteur de Repentigny, on pourrait même avoir un petit peu de pluie verglaçante, donc ça pourrait compliquer les déplacements lundi matin. Dans les Laurentides, c'est plutôt une dizaine peut-être même une quinzaine de centimètres et ça devrait demeurer sous forme de neige.»

-Alexandre Parent, météorologue à Environnement Canada