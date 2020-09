Neuf piétons happés par une voiture à Montréal-Nord

Le conducteur d'une voiture a heurté neuf personnes dans le quartier Montréal-Nord, vers 12h45 aujourd'hui. Heureusement, on ne craint pour la vie d'aucun des piétons.

L'homme de 38 ans a heurté une première personne à l'intersection du boulevard Langelier et de la rue Dijon.

Il a quitté les lieux et a terminé sa course un peu plus loin, à l'angle des rues Dijon et Valade, où il a heurté 8 autres personnes, dont 2 enfants, qui se trouvaient sur le trottoir.

Toutes les victimes ont été transportées en centre hospitalier.

L'impact n'est pas survenu à haute vitesse, mais a quand même laissé d'importants dégâts sur le véhicule.

Here is a look at the vehicle .... #CJAD800 pic.twitter.com/DjfQXtrS9D — Elizabeth Zogalis (@EZogalis) September 16, 2020

Le conducteur a été arrêté par la police de Montréal (SPVM). Les enquêteurs tenteront de déterminer dans quel état d'esprit il se trouvait au moment des faits et si son geste était intentionnel.

«Est-ce qu'il était en contact avec la réalité? Dans un état de crise? (...) Est-ce qu'il savait exactement ce qu'il faisait? Ce sont des questions que les enquêteurs doivent poser.» - Manuel Couture, porte-parole du SPVM.

L'école secondaire Lester B. Pearson se trouve à proximité des lieux de l'accident.

La commission scolaire English-Montreal assure qu'aucun étudiant n'a été impliqué, mais que certains ont pu être témoins de la scène. Du soutien psychologique sera offert à ceux qui pourraient en ressentir le besoin.

Les parents sont invités à discuter de la situation avec leur enfant s'il a assisté à la collision ainsi qu'au déploiement des services d'urgence.