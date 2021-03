NOOVO Info débarque partout au Québec dès le 29 mars

Une troisième source d'information fera son entrée en télévision et sur le web dès 17h, le lundi 29 mars. Noovo Info a lancé, ce matin, sa nouvelle émission Noovo Le Fil qui proposera une couverture moderne de l'actualité.

Le service né de la fusion des salles de nouvelles télés, radios et numériques de Bell Média comptera sur la présence de plusieurs collaborateurs de renom dont Yves Boisvert, Marie Grégoire et Louise Harel. La formule multiplateforme a pour but de rejoindre un public plus jeune et diversifié à la recherche de nouveaux contenus par rapport à la télévision traditionnelle.

" Noovo Info est un service d'information complète et multiplateforme qui va se déployer à la télévision, à la radio et sur le Web et qui s'ajoute ainsi à la pluralité des voix et des points de vue qui sont essentiels à notre démocratie. Avec notre nouvelle émission d'information NOOVO LE FIL, nous voulons ouvrir la discussion sur les différents enjeux en mettant en contexte la réalité d'ici. " - Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information

Une première couverture de 60 minutes sera présentée du lundi au vendredi, 17h, animée par Noémi Mercier. Lisa-Marie Blais sera à la barre de la portion régionale du bulletin à 17h30 pour l'édition de Québec, de la Mauricie, de l'Estrie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'édition nationale de 22h de Noovo Le Fil sera animée par l'ancien journaliste de Radio-Canada Michel Bherer. Meeker Guerrier qu'on peut également entendre dans On est tous debout au 107.3 Rouge pilotera la portion week-end du magazine d'actualité samedi et dimanche à 9h.