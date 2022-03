Nouveau directeur général à Rouyn-Noranda

La ville de Rouyn-Noranda aura un nouveau directeur général à compter du premier mai prochain.

Il s'agit de François Chevalier. Il a officiellement été nommé lundi soir lors de la séance du conseil municipal.

Employé à la Ville depuis juin 2017, M. Chevalier occupe présentement le poste de directeur du développement et des relations avec le milieu qui regroupe les services de proximité, des technologies de l’information, du développement économique et des communications.

Il détient un baccalauréat en administration des affaires de l’UQAT et possède plus de 25 ans d’expérience en tant que gestionnaire dans les domaines de la vente, du marketing, des télécommunications, des technologies et du service à la clientèle.

« Depuis que M. Chevalier travaille à la Ville de Rouyn-Noranda, il a démontré son efficacité, son leadership collaboratif et sa capacité d’adaptation dans de nombreux projets. Reconnu pour son ouverture d’esprit et son dynamisme, nous sommes convaincus qu’il saura relever avec brio ce nouveau défi.'' - Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

« C’est un immense privilège pour moi d’être nommé directeur général et je remercie les membres du conseil municipal pour leur confiance. En collaboration avec tous les membres de l’équipe dévouée et compétente de la Ville de Rouyn-Noranda, je poursuivrai le travail de Mme Huguette Lemay qui a assuré le développement de notre ville lors des dernières années. Cette dernière quitte une organisation forte et en santé, je lui en suis très reconnaissant.'' - François Chevalier, nouveau d.g. Ville de Rouyn-Noranda

François Chevalier remplace Huguette Lemay qui était en poste depuis 2015.