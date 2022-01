Nouveau record de consommation pour Hydro-Québec

Hydro-Québec a encore battu un record de consommation avec une pointe à 40 380 mégawatts d'électricité vers 8h ce matin. C'est environ 7 fois la puissance de la centrale Robert-Bourassa anciennement connu sous le nom de LG-2.

Cette marque pourrait être à nouveau battu ces prochaines heures avec l'avertissement de froid extrême à Montréal.

Il aura fallu à peine une semaine pour effacer la dernière pointe historique enregistrée par la société d'État de 39 833 mégawatts du 11 janvier.

Hydro-Québec demande aux Québécois de réduire leur consommation d'électricité alors le réseau sera fortement sollicité jusqu'à demain (samedi) midi. On vous suggère de réduire le chauffage de 1 à 2 degrés dans les pièces inoccupées et de reporter l'utilisation de la sécheuse et du lave-vaisselle.

Paradoxalement, les enseignants(es) sont invités(es) à ouvrir les fenêtres pour ventiler les classes afin d'éviter les éclosions. Ce geste fait inévitablement augmenter la consommation d'électricité avec ce froid polaire. La députée de Joliette dans Lanaudière l'a souligné dans une publication sur Twitter cet avant-midi :