Nouveau record pour #BellCause

La journée Bell Cause a été plus populaire que jamais pour son 10e anniversaire. Votre grande participation a permis d'enregistrer un nouveau record avec plus de 154 millions d'interactions mercredi.

C'est tout un bond comparé aux 145 millions d'interactions en 2019. Les nombreux messages de soutien avec les mots-clics #BellCause et #BellLetsTalk ont aussi permis d'amasser une somme de 7,7 millions de dollars pour des initiatives en santé mentale.

3,4 milliards de Canadiens ont pu obtenir du soutien avec plus de 108 millions de dollars investis en santé mentale par Bell depuis le lancement de la campagne en 2011.

#BellLetsTalk a encore une fois été le mot-clic le plus populaire sur Twitter au Canada et dans le monde mercredi.

Plusieurs personnalités ont participé au mouvement.

VOICI 5 FAÇONS SIMPLES DE LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION ENTOURANT LA MALADIE MENTALE