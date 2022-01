Nouveau record pour la journée Bell Cause pour la cause

Encore une fois, les participants(es) à la journée Bell Cause pour la cause ont été très nombreux(ses) ce qui a permis d'établir une nouvelle marque.

164 298 820 interactions ont été comptabilisées, en hausse de 32% ce qui a permis d'amasser 8 214 941$. L'an dernier, une somme de 7 958 671, 75$ avait été récoltée.

Cette nouvelle marque porte l’engagement financier total de Bell à 129 588 747,75 $.

« Wow. Une fois de plus, je suis inspiré par la réponse des Canadiens partout au pays et des gens du monde entier, qui participent à la Journée Bell Cause pour la cause pour sensibiliser la population à la santé mentale. Merci de vous joindre à nous dans cette conversation et continuons à parler, à écouter et à être là, aujourd'hui et tous les jours. Au nom de l'équipe Bell, je tiens à vous remercier de votre soutien incroyable et de la différence que vous faites pour les personnes aux prises avec la maladie mentale. » - Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada et BCE